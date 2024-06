Borghi: “Conte è riuscito a riaccendere la piazza, ha fatto capire che comanda lui, il Napoli con lui ha già recuperato qualche punto”

Il giornalista di Dazn Stefano Borghi ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio della conferenza di Antonio Conte e del suo arrivo a Napoli. Queste le sue parole: “La conferenza di Conte vale tanto, questo perché il Napoli l’anno scorso era una meraviglia, poi l’ultima che ho commentato contro il Bologna e quell’ambiente così mi ha fatto male. In un anno è arrivata così tanta negatività e Conte è riuscito a riaccendere la piazza. Il titolo da dare è che Conte è tornato. Qualcuno fantasticava e si pensava ci fosse un Conte diverso, più simpatico, ma lui ha subito detto qui comando io, con quella faccia lì, lanciando quel tipo di messaggio. Il Napoli con Conte ha già recuperato qualche punto di svantaggio, ha in pratica già vinto la prima di campionato. Conte non è cambiato, farà il Conte e ha subito lanciato un messaggio a tutta la Serie A. Ora è tornato arrabbiato, e sarà un grande fischio d’inizio”.