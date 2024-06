Uruguay, show in Coppa America: manita alla Bolivia! La gara di Olivera

Forte segnale dell’Uruguay in Coppa America. Stanotte, nella sfida valida per la seconda giornata della fase ai gironi, la Celeste si è imposta sulla Bolivia per ben 5 gol. Lo show è iniziato presto, quando Pellistri ha aperto le marcature all’ottavo minuto e Nuñez ha concluso il primo tempo con due reti a zero. Alla festa si sono aggiunti Araujo, Valverde e Bentancur che hanno segnato nella ripresa.

I ragazzi di Bielsa adesso sono primi nel girone C e nell’ultimo turno con gli Stati Uniti (orfani di Weah, espluso) basterà il pareggio o anche una sconfitta, a seconda del risultato tra Panama e Bolivia.

Mathias Olivera è partito titolare nell’undici Celeste, giocando centrale nella difesa a quattro. Il ct non l’ha sostituito facendolo così giocare l’intero match. Il napoletano può gioire per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta ad un passo e per il clean sheet conquistato coi compagni di reparto.