Tuttosport – Marin ad un passo, ci sono altri due nome in orbita Napoli

“Per Rafa Marin è solo questione di tempo: nei prossimi giorni effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al Napoli”. A riportarlo è il quotidiano Tuttosport, che fornisce aggiornamenti sulla situazione del calciatore spagnolo.

“Gli altri due nomi in ballo sono quelli di Alessandro Buongiorno, con cui è stato già raggiunto un accordo per un contratto da 2,5 milioni di euro l’anno fino al 2029, e del rumeno Radu Dragusin, per il quale si attende l’esito del colloquio con l’allenatore del Tottenham, poiché ha già espresso all’agente il desiderio di un eventuale trasferimento”.