Tuttosport – Leoni, il classe 2006 che vogliono tutti: c’è anche il Napoli. Il punto

Si chiama Giovanni Leoni il difensore centrale che ha attirato l’interesse delle big di Serie A. La sua peculiarità? Ha solo 17 anni. Il baby talento è di proprietà della Sampdoria. Ai blucerchiati hanno chiesto informazioni il Napoli, Fiorentina, l’Inter, il Torino e la Juventus. Ci rivela le ultime l’edizione odierna di Tuttosport.

“Ieri l’Inter ha avuto un nuovo summit in sede con Accardi, d.s. della Sampdoria. Il club doriano ha riscattato Leoni per 1,5 milioni dal Padova, in Serie A hanno chiesto informazioni Fiorentina, Torino, Juventus e Napoli (pronto a investire 5 milioni e lasciarlo in prestito alla Samp per due stagioni). La Samp non vorrebbe cederlo subito, ma al tempo stesso i blucerchiati hanno bisogno di fare cassa. La valutazione di Leoni è di circa 6-7 milioni, cifra alta per l’Inter che, in caso di acquisto, lascerebbe il difensore a Genova per almeno un’altra annata”.