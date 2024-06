Sportmediaset – si aspetta la cessione di Osimhen per prendere Lukaku

La cessione di Victor Osimhen rimane bloccata. Secondo Sportmediaset, i 120 milioni di euro della clausola rescissoria del nigeriano rappresentano una cifra imponente, necessaria per poi puntare su Romelu Lukaku, che sembra intenzionato a tornare con Conte. Oltre alla clausola, le società interessate a Osimhen devono considerare anche un ingaggio di 10 milioni di euro: costi proibitivi anche per club come Paris Saint-Germain e quelli della Premier League, come Arsenal e Manchester United. Escludendo le offerte arabe, che non interessano al giocatore, le opzioni restano limitate.