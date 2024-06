Sabatini: “La percussione di Calafiori? Sembrava Baresi! Vi consiglio due compagni di Kvara”

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è possibile trovare un’intervista a Walter Sabatini. L’ex dirigente della Salernitana ha commentato il pareggio nel finale dell’Italia ed elogiato due calciatori della Georgia: Georges Mikautadze e Giorgi Kochorashvili. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ci siamo qualificati grazie a un bellissimo ‘strappo’ di Calafiori, che in quella percussione a testa alta mi ha ricordato Franco Baresi. I talenti scarseggiano perché in Italia le scuole calcio hanno cancellato il calcio di strada, il posto in cui imparavi a stoppare la palla, a dribblare e a giocare di sponda. Gli istruttori fanno gli allenatori e impongono la tattica a bambini di 9 anni. Assurdo, dovrebbero incoraggiarli a saltare l’avversario, dovrebbero lasciarli liberi di sbagliare, ma li sgridano se perdono una palla“.

“Georges Mikautadze ha fatto un breve passaggio all’Ajax, è tornato al Metz. Brucia l’avversario sui tempi, attacca il primo palo, è fastidioso per i difensori. Consigliatissimo, ma con i tre gol all’Europeo è decollato e non so. Un altro georgiano, Giorgi Kochorashvili, centrocampista esperto, del Levante, nella seconda divisione spagnola. Oppure lo slovacco Ivan Schranz, che gioca nello Slavia Praga, in Repubblica Ceca. Ha segnato due gol, è una punta esterna. Basta così, non voglio rovinare eventuali trattative in corso. In generale, dobbiamo setacciare nazionali tipo la Slovenia, la Slovacchia, la Georgia, la Danimarca. In queste squadre si annidano potenziali affari“.