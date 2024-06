Nico Williams: “Di Lorenzo? Ho visto la paura nei suoi occhi”

L’esterno della nazionale spagnola e dell’Athletic Bilbao Nico Williams ha rilasciato un’intervista a Marca, in cui ha parlato della partita contro l’Italia. L’attaccante ha dovuto fronteggiare il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo e la sua prestazione ha fatto parlare tutti gli appassionati vista la sua impressionante capacità di saltare l’uomo.

Ecco le parole del talento iberico: “Se ho visto la paura negli occhi di Giovanni Di Lorenzo quando doveva affrontarmi? Mi motiva sempre giocare contro grandi giocatori. Spesso li vedi in tv e quando li hai davanti nella vita reale pensi solo a fare del tuo meglio. Fin dal primo momento, ho capito che contro Di Lorenzo c’era una cosa da fare: affrontarlo subito. Ho visto che aveva paura e che abbassava la sua posizione. Ero convinto che se lo avessi fatto, avrei guadagnato un vantaggio. E così è stato: l’ho affrontato e lui è indietreggiato”.

Poi Williams ha continuato: “Il gioco uno contro uno è molto mentale e anche molto estremo, ma se lo fai bene ti dà un vantaggio. Perché se non riesci a passare l’avversario per la prima volta, se non lo fai subito, poi ci pensi di più e non lo affronti allo stesso modo. I difensori proveranno a inseguirti mentre tu gli rubi lo spazio. La verità è che ho fatto una partita spettacolare. Alcuni difensori vivono quella paura di giocare negli uno contro uno. Ma questo è il mio punto di forza e cerco di sfruttarlo il più possibile”.