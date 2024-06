TuttoSport – Napoli-Buongiorno c’è l’accordo, Cairo spera in un’asta: la situazione

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, potrebbe essere uno dei rinforzi per Antonio Conte. Stando a quanto rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il calciatore ha già un accordo con il club azzurro che poi dovrebbero trovare l’intesa con il club granata.

Di seguito le parole del quotidiano: “Poi bisognerà rivoluzionare il reparto difensivo, con particolare attenzione ad Alessandro Buongiorno del Torino, che rimane in cima alla lista delle priorità di Conte. L’accordo con la società granata potrà concludersi solo dopo gli Europei e il Napoli è l’unico club disposto a investire 40 milioni di euro per il difensore. Il presidente Cairo spera in un’asta, ma al momento non ci sono altri club interessati. L’accordo col giocatore, invece, è stato già raggiunto sulla base di un contratto da 2,5 milioni l’anno fino al 2029”.