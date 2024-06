Schira: “Per Buongiorno ci sarà da battagliare: Urbano Cairo non fa sconti. Sarei sorpreso se…”

Nicolò Schira è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e del suo mercato in entrata, soffermandosi sui nomi che circolano per la difesa azzurra.

Ecco le sue parole: “Alessandro Buongiorno e Radu Dragusin hanno detto entrambi sì al Napoli? Circolano vari nomi, ma il centrale del Torino è la prima scelta e mi meraviglierei di non vederlo in azzurro”.

Poi Schira ha continuato:“Per Buongiorno, ci sarà da battagliare. Urbano Cairo non fa sconti, è un osso duro e le trattative con De Laurentiis sono sempre andate avanti fino all’ultimo centesimo, come avvenne per Verdi e Maksimovic. Credo sia solo una questione di tempo: il ragazzo gradisce Napoli e Conte lo vuole fortemente, sarei sorpreso se nelle prossime settimane non si trasferisse in maglia azzurra per vivere la prossima stagione con la squadra allenata da Antonio Conte”.