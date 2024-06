Marino, ex dirigente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Conte inverte la politica del Napoli, un grande passo in avanti per il club partenopeo. Conte può essere considerato un manager inglese, se ci sono cose che non gli piacciono non ha paura a dimettersi e rinunciare al contratto.”.