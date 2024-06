Giorgi Mamardashvili, portiere della Georgia, è stato intervistato da Marca in vista del match contro la Spagna valido per gli ottavi di finale di Euro 2024.

Pronostico contro la Spagna? “Per me la Spagna è la grande favorita per vincere gli Europei. La Georgia, invece, è un paese piccolo, ma con un cuore grande e dobbiamo lottare il più possibile per vedere cosa succede”.

La Georgia è sottovalutata? “Abbiamo già disputato una bella competizione. Ora dobbiamo divertirci, lottare e competere”.

Elogi per le sue parate? “Non è facile, ma sono preparato. Durante tutto l’anno mi sono preparato per raggiungere questo livello e spero di continuare così”.

Principali armi della Georgia? “Dobbiamo essere bravi in ​​difesa e cercare di uscire velocemente in contropiede. Davanti abbiamo gente veloce e di qualità”.

Futuro al Valencia? “Il mio futuro sarà chiaro prima di dopodomani pomeriggio”.

Capocannoniere Mikautadze? “È molto bravo. Penso che anche lui andrà in una squadra molto grande”.

Kvaratskhelia? “Penso che sia meglio di tutta la Spagna”