Italia, ultimo allenamento prima della Svizzera: differenziato per due titolari

L’Italia sogna i quarti. Dopo l’insperato pareggio al 97′ nell’ultima giornata della fase ai gironi, adesso la squadra di Spalletti sa che deve fare sul serio. Non ci sono più scuse: domani alle 18 c’è la Svizzera. Si fa sul serio.

Purtroppo, non è iniziata granché la seduta mattutina della nazionale italiana. Nella seduta di gruppo mancano Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Niente da temere per il centrale dell’Inter, che ha accusato un attacco febbrile nella giornata di ieri e farà una parte della seduta in palestra. Dimarco farà direttamente una seduta differenziata.