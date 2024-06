A parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Napoli, ADL e Manna in Germania per Kvaratskhelia. Situazione di stallo però: “Cosa consiglierei al calciatore? Per me non è solo una questione economica. Certo la differenza è di 3 mln netti, ma lui ha sfondato e vinto subito col Napoli, è diventato un idolo e poi lo corso anno un’annata non facile. Ora è ambito, andrebbe a sostituire Mbappé a Parigi. E’ uno snodo importante della sua carriera, lo capisco. Se fai bene lì poi giochi in un grande palcoscenico e ti metti in mostra per andare magari in Premier o altrove”.