Dzemaili: “Svizzera-Italia, vincerà chi ha più voglia. Napoli? Con Conte si può tornare a vincere”

In vista dell’ottavo di finale tra Svizzera e Italia, su gianlucadimarzio.com, è apparsa un’intervista a Blerim Dzemaili. Si tratta del calciatore perfetto: lo svizzero ha giocato in Serie A per dieci anni tra Napoli, Torino, Genoa, Parma e Bologna. Con la sua nazionale ha partecipato agli europei del 2016 e i mondiali del 2018. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Su Svizzera-Italia. “Mi aspetto una partita molto aperta. La Svizzera ha giocato tre partite molto buone. Sta bene in campo, è un blocco unico e riparte bene con i giocatori che ha in attacco. Ndoye può essere da grande squadra. Vincerà chi ha più voglia. L’Italia aveva un girone difficile. Fino a ora ha giocato un buon Europeo, a eccezione della partita contro la Spagna. Spalletti mette in campo la qualità dei singoli come Chiesa e Zaccagni. Non è da sottovalutare il cammino degli azzurri. Ndoye? “Se migliora l’ultimo passaggio e il tiro in porta… Può essere un giocatore da grande squadra. Deve migliorare tanto. Ma contro la Scozia ha giocato punta e non era semplice“.

Sull’arrivo di Conte al Napoli. “Conte dovrà convincere Kvara e non solo… Se il Napoli può tornare subito a vincere con Conte? Assolutamente. Conte è uno dei migliori. Dovrà capire l’ambiente. Ho letto di alcuni giocatori che sono scontenti e vorrebbero andare via. Lui dovrà, almeno provare, a far restare Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen, tre calciatori importantissimi e fondamentali. Il Napoli sarà da temere il prossimo anno”.