De Maggio: “Vi racconto l’incontro tra Manna e Kvara: momento divertente e sorrisi”

Durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha raccontato l’incontro tra Manna e Kvaratskhelia. Il ds azzurro, infatti, è volato in Germania per informare il georgiano della volontà del club e di Conte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“L’incontro di De Laurentiis, Manna e Chiavelli con Kvara e il suo agente è durato due ore. C’è stata tanta cordialità e anche un momento molto divertente. Nel bel mezzo del vertice è arrivato un giovane baritono georgiano che ha cominciato a cantare canzoni anche in italiano e ci sono stati grandi sorrisi. Il Napoli ha fatto capire a Kvara che non prenderà in esame nessuna richiesta di nessun genere e da qualsiasi parte dovesse arrivare perché Manna gli ha detto che è incedibile e De Laurentiis è sceso in campo dicendogli: ho parlato con Conte, ti vuole, sarai il centro del progetto, costruiremo il Napoli intorno a te e lì è scappato un sorriso a Kvara. Il Napoli ha anche tutte le intenzioni di allungare il contratto del giocatore adeguando l’ingaggio sui parametri del Napoli”.