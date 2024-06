Conte: “Wesley? Non posso fare nomi altrimenti sale il prezzo. Ma seguiamo giocatori sudamericani”

Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ESPN Brasil, dopo la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Reale. La domanda era sull’interesse eventuale del club azzurro per Wesley Gassova, 19enne del Corinthians, accostato nelle ultime ore al club di De Laurentiis: “Wesley Gassova? In fase di mercato diventa sempre difficile parlare di nomi, basta dirlo e si alza il prezzo. C’è il nostro d.s. Manna che monitora la situazione in Sud America, c’è qualche ragazzo interessante che si sta monitorando”.