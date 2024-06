CdS – Lukaku turbato dall’incertezza del futuro: il like sui social rivela un suo desiderio?

Sono giorni complicati per Romelu Lukaku. Dopo 21 gol in una stagione opaca alla Roma, Big Rom è ritornato al Chelsea. I blues non lo vogliono e lo hanno messo sul mercato, ma non accetteranno offerte inferiori ai 44 milioni. Nella serata di mercoledì a Stoccarda, Lukaku ha saltato la zona mista passando sotto la transenna elastica e si è avviato verso il pullman. Sembrerebbe turbato per il suo futuro. Lui vorrebbe andare al Napoli, dove Conte lo aspetta come erede di Osimhen. Intanto, giusto per mandare un segnale, il belga gli ha messo like su Instagram. E’ quanto si legge dalle colonne del Corriere dello Sport.