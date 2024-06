Carvajal: “Kvara è un osso duro da battere!”

Dopo l’incredibile impresa contro il Portogallo, la Georgia è riuscita a strappare il pass per gli ottavi di finale con la Spagna. Le due nazionali si sfideranno domenica alle 21:00. Grande protagonista il napoletano Khvicha Kvaratskhelia, elogiato da Daniel Carvajal. Il difensore della Spagna ha risposto ad alcune domande ai microfoni di AS. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ho avuto modo di incrociare più volte Kvaratskhelia. L’ho già affrontato quattro volte quest’anno, sì. Due volte nella fase a gironi con il Madrid contro il Napoli; e due volte in nazionale”.

E lo hai fermato. “Con la Georgia ha segnato contro di noi a Valladolid, ma nel complesso credo di essere riuscito a contenerlo bene. È molto, molto bravo. È un osso duro da battere. Con la Georgia non gioca tanto come ala, ma come seconda punta. Bisogna tenerlo d’occhio”.

Devi essere abituato. Olmo, Grealish, Adeyemi in Champions League, ora “Kvara”. E sullo sfondo potrebbero esserci Musiala, Wirtz, Mbappé… “Quando hai avversari di livello mondiale, la vedo come una sfida. Mi piace affrontare i migliori e mi piace uscirne vincitore”.