Cds – il Napoli intende accelerare per Spinazzola, i dettagli

Il Napoli di Antonio Conte e del direttore sportivo Giovanni Manna comincia a prendere forma, almeno nelle idee e nelle linee guida sul mercato. I due sono in stretto contatto sia per le operazioni in entrata che in uscita, al fine di individuare i rinforzi giusti e formare una rosa competitiva dopo una stagione deludente. In difesa, l’obiettivo principale è Alessandro Buongiorno, anche se la trattativa sarà complessa e richiederà pazienza a causa degli alti costi.

Sugli esterni difensivi, potrebbe esserci un’opportunità che Manna è pronto a cogliere. Secondo il Corriere dello Sport, il dirigente intende accelerare le trattative per Leonardo Spinazzola, offrendo al giocatore un contratto di un anno con opzione per un secondo anno.

Questa offerta verrà avanzata quando Mario Rui partirà, poiché il giocatore è aperto a una nuova esperienza, preferibilmente in Portogallo. Conte apprezza molto Spinazzola, che è attualmente svincolato dopo la fine del suo contratto con la Roma.