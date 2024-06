Secondo le ultime voci di mercato, Buongiorno è molto vicino al Napoli e si aspetterà la fine dell’Europeo per l’affondo decisivo. Antonio Conte è un grande estimatore del difensore e Tuttosport ha ricordato le parole che il tecnico gli disse in quell’incontro al ristorante a Torino: “Ti stimo molto e lo sai bene. Ti seguo da anni e sono sicuro che saresti protagonista nel mio Napoli. Faremo una grande squadra competitiva e tu con me diventeresti ancora più forte”.