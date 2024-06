Svizzera-Italia, sarà Marciniak l’arbitro del match. I dettagli

Sarà Szymon Marciniak a dirigere Svizzera-Italia, ottavo di finale di Euro 2024 in programma alle ore 18 di sabato 29 giugno a Berlino. Per la sfida, la Uefa ha designato il fischietto polacco, ritenuto tra i più in gamba in circolazione. A supportarlo, ci saranno i guardalinee Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik guardalinee. Per quanto riguarda il quarto uomo invece, ci sarà Facundo Tello, argentino. Questo grazie allo scambio strategico tra Uefa e Concacaf che ha portato alcuni direttori di gara Europei a dirigere delle partite di Copa America (tra cui l’italiano Maurizio Mariani) e viceversa. Al Var presiederà il polacco Tomasz Kwiatkowski e, come assistenti, il connazionale Var Bartosz Frankowski e il tedesco Bastian Dankert.