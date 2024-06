Khvicha Kvaratskhelia ha postato in mattinata sul suo profilo Instagram alcune foto della splendida e storica vittoria della sua Georgia a Euro2024 contro il Portogallo. Non mancano di certo i commenti dei tifosi azzurri, ma in particolare quelli dei suoi compagni di squadra Lobotka e Lindstrom. I 2 calciatori rispondono a dei tifosi azzurri, ribadendo l’amore per Napoli e per la squadra partenopea. In allegato le foto dei commenti.