Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare delle ultime sul mercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa sull’affare Leoni:

“Leoni sarebbe un investimento per il futuro anche se il ragazzo è corteggiato da diverse squadre, tra queste Napoli e Inter che farebbero un investimento di circa 5mln per lasciare il giocatore alla Samp per uno-due anni per non fargli bruciare le tappe”.