Schira: “Il Napoli vuole fortemente Buongiorno. Pronte 2 contropartite”

Nicolò Schira, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato del Napoli e di Buongiorno. Ecco cosa ha detto:

“Ostigard o Natan potrebbero accasarsi al Torino come contropartite tecniche per Buongiorno o come trattative a sé stanti. L’addio di Djidji e quello di Lovato fanno capire che serviranno diversi difensori al Torino e uno tra Ostigard e Natan potrebbe essere utile al neo tecnico Vanoli. Conte vuole fortemente Buongiorno e l’attrattiva è aumentata grazie a questo allenatore. La storia di Conte ci dice che è un allenatore che lotta sempre per vincere. Buongiorno era stato cercato anche in passato ed era più tiepido, ora con Conte ha dato l’ok al progetto Napoli”.