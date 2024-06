Romano: “Buongiorno, Napoli unico club pronto ad investire 40 milioni. Kvara? Difficile vada al Psg”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato sul suo canale YouTube di alcuni argomenti relativi al mercato del Napoli, insieme al collega Matteo Moretto. Si è parlato a proposito della situazione relativa ad Alessandro Buongiorno, oltre che di Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Rafa Marin. Di seguito, le sue parole.

“La trattativa per Buongiorno non è chiusa, ma è molto vicina al gong finale. L’affare potrebbe concretizzarsi solo ed esclusivamente dopo gli Europei, ma ad oggi il Napoli ha un accordo col giocatore ed è l’unico club disposto a spendere 40 milioni per il difensore. Urbano Cairo, presidente del Torino, spera in un’asta, ma ad oggi non ci sono altri club interessati e se la situazione non dovesse cambiare è probabile che si chiuda la trattativa”.

Si prosegue: “Kvaratskhelia? A maggior ragione dopo le parole di Conte e De Laurentiis credo sia quasi impossibile per il Psg prendere il georgiano. Il Napoli gli proporrà un nuovo contratto da 4.5/5 milioni netti annui con clausola rescissoria, gli azzurri sono estremamente fiduciosi per il buon esito della trattativa. Credo che Kvaratskhelia rimarrà a Napoli il prossimo anno. Osimhen? È una situazione diversa da quelle degli altri giocatori del Napoli. Il nigeriano ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro e c’è in ogni modo un patto d’onore tra società e calciatore per trovare un prezzo d’uscita, anche ad un prezzo più basso. Al momento è tutto tranquillo, ma possono farsi sotto Arsenal. Psg e Manchester United. La volontà comune sarà quella di trovare una soluzione. Il Napoli non necessita di quei soldi perché ha una situazione finanziaria fantastica, ma è chiaro che questi aiuterebbero molto nel mercato, quindi le parti sono al lavoro per trovare una soluzione. Per Rafa Marin è solo questione di tempo. Nei prossimi giorni effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al Napoli. Sarà la prima operazione del Napoli di Conte in entrata”.