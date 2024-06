Pistocchi: “Kvaratskhelia? O non guardano le partite o non le capiscono, è sempre stato tra i migliori anche al Napoli!”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato l’ottima prestazione di Khvicha Kvaratskhelia contro il Portogallo ad Euro 2024. Grazie anche ad una sua rete, la Georgia si è guadagnata l’accesso agli ottavi della finale della manifestazione. Partendo da questa, il collega ha espresso un parere sul livello del calciatore. Di seguito, il suo pensiero. “Incredibile come quando si parla di calcio tutti basino i loro giudizi solo sui risultati: Kvaratskhelia è stato uno dei migliori, se non il Migliore, anche nel Napoli, nonostante sia stato in tutti i modi picchiato, penalizzato da arbitri incapaci, ma viene esaltato solo oggi perché ha fatto gol al Portogallo. I casi sono due: o non guardano le partite, o non le capiscono”.