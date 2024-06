Pavarese: “Ho ammirato la conferenza di Conte, vi dico”

Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della presentazione di Conte al Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Conte è un uomo di grande personalità, dall’infinito carisma, ha vinto a Milano, a Torino, a Londra, ha riportato entusiasmo. Mi è piaciuto quando ha detto che Napoli dev’essere una meta, ha preso le redini del comando come giusto che sia, ha precisato che è un manager a tutto tondo, l’esperienza inglese è stata determinante: si è scelto i suoi collaboratori, come Manna, Oriali, Mauro Sandreani che nel 1996 volevo portare al Napoli. Il Napoli deve tornare a certi livelli, non poteva esserci migliore scelta di Antonio Conte: aver riportato fiducia nell’ambiente, da buon leccese e quindi da uomo del Sud, vedrete che nel Napoli tornerà il senso di appartenenza”.