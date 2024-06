Impallomeni: “Sono fiducioso per la storia tra Conte e il Napoli, situazione Kvara non semplice”

Il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di Maracanà, programma in onda su Tmw Radio della situazione Kvara e della presentazione di Antonio Conte. Queste le sue parole: “Mi sono piaciute le dichiarazioni che ha fatto Conte, è stato tutto molto chiaro, ed è tutto avallato da ADL. Io sono fiducioso che tra le parti possa andare avanti a lungo. Credo però che la situazione Kvaratskhelia non sia così semplice e che per questo si sia sentita un po’ di ansia. Ho visto Conte tirato quando ha parlato del georgiano. Credo che sia una questione delicata da risolvere, anche se dovesse rimanere. De Laurentiis e Conte proveranno a convincerlo, ma le pressioni da parte del PSG sono forti. Ha ragione Adl quando parla di un PSG rompiscatole che parla col giocatore Bypassando il club. Ho sentito le parole di Kvara e non mi sembra sia così facile accontentarlo. Anche perché come si fa a bloccare le ambizioni personali?”