Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli continua a pensare a Radu Dragusin. L’ex Genoa, già cercato in passato dagli azzurri, è in uscita dal Tottenahm e non gli dispiacerebbe un ritorno in Serie A. Il Napoli lo segue così come segue anche Jaka Bijol dell’Udinese, reduce da una buona stagione in Friuli. Il calciatore è in Italia da 2 anni e conosce bene il nostro campionato. Al momento è impegnato con la sua Slovenia all’Europeo dove affronterà il Portogallo agli ottavi.