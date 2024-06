FOTO – Conte sui social: “Avrei voluto ringraziarvi tutti, ma non è stato possibile. Ripagherò il vostro affetto”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha voluto ringraziare i tanti tifosi accorsi ieri all’esterno di Palazzo Reale, lì dove si è tenuta la sua prima conferenza stampa da tecnico dei partenopei. Tramite una storia Instagram, ha ringraziato i supporters per essersi recati all’esterno della struttura, ed ha spiegato perché non si è potuto incontrare con loro. Questo il suo messaggio: “Vi avrei voluto ringraziare di persona per il caloroso benvenuto ma purtroppo per motivi di ordine pubblico non è stato possibile. Avrò tempo per ripagare il vostro affetto. Grazie veramente di cuore, forza Napoli!”