De Maggio: “Conte è l’uomo giusto per il Napoli e ieri lo si è capito”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Radio Goal per commentare la presentazione di Conte a Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Uscendo ieri da Palazzo Reale riflettevo sullo spessore enorme della conferenza stampa. Una conferenza di altissimo livello in cui Conte ha tirato fuori tutta la voglia di fare bene al Napoli e questo feeling che subito è scattato con la gente. Conte ha stabilito tutto insieme alla società, un programma chiaro in cui ha chiesto delle garanzie tecniche: vuole decidere lui. E questa dichiarazione bellissima mi ha fatto uscire da lì con la consapevolezza di avere tra le mani qualcosa di enorme. Bisognerà lasciar lavorare Conte, se lo si farà potrebbe venir fuori un’annata molto bella. Complimenti a Conte, l’uomo giusto per Napoli. Nessun altro avrebbe dato tali garanzie e un tale entusiasmo”.