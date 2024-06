CdS – Napoli, Osimhen pronto a lasciare gli azzurri. Non ci sono però offerte per lui

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Anche Conte sa che il nigeriano sarà ceduto, bisogna solo capire quando e come. La clausola da 130 milioni resta intoccabile, ma le big di Premier, dove vorrebbe andare, non hanno intenzione di attivarla. Il Chelsea s’è tirato indietro, l’Arsenal strizza l’occhio allo svedese Viktor Gyokeres, stessa età, stipendio inferiore e 100 milioni di clausola messa dallo Sporting Lisbona. Osi è a Lagos, se non ci saranno sviluppi nei prossimi giorni dovrà presentarsi al raduno del 9-10 luglio a Castel Volturno”.