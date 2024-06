Brambati: “Conte grande valorizzatore. Fino ad una settimana fa ADL non aveva fatto proposte a Kvara”

Massimo Brambati, procuratore sportivo grande amico di Conte, ha parlato della questione Kvara ai microfoni di Radio Marte: “Fino ad una settimana fa ADL non gli aveva ancora proposto niente. Chiedere 100 milioni per un calciatore che percepisce 1,5milioni di ingaggio è follia. Bisogna sedersi a tavolino e adeguargli il contratto in relazione al suo valore. Una società importante dovrebbe sapere che è cosi che ci si comporta, è una cosa normalissima. Conte è un grande valorizzatore, se prende un calciatore che vale 30 l’anno dopo ne vale 60, questo è sicuro