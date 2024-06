Aronica: “Al Napoli direi di prendere Buongiorno e un big in attacco”

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e delle strategie di mercato. Ecco cosa ne pensa:

“Difesa a tre con Conte, quali cambiamenti ci sarebbero? La difesa non ha fatto bene, c’è tanto da cambiare per passare a tre. Buongiorno è un ottimo profilo ma occorrono altri due top player per completare il reparto. Conte vorrà avere rosa competitiva per sopperire a qualche eventuale assenza e quindi chiederà i giusti rinforzi nonostante il Napoli farà solo campionato e coppa Italia. Terrei Juan Jesus che ritengo tra i più affidabili, calciatore d’esperienza e come alternativa la ritengo più valida di Natan ed Ostigard. Attacco? Due pedine credo che arriveranno, bisogna capire il futuro di Osimhen e Kvara. Le alternative migliori sono Lukaku e Federico Chiesa”.