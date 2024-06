VIDEO MN – La presentazione di Antonio Conte a Palazzo Reale

Ormai da settimane, l’intero ambiente napoletano non attendeva altro che la presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del club. La conferenza stampa si è tenuta proprio oggi al Palazzo Reale di Napoli, con il neo tecnico azzurro che ha risposto alle domande dei giornalisti. Spettacolare l’ingresso in scena dell’allenatore, accompagnato da una musica solenne e luci spettacolari. Presente, al suo fianco, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Di seguito, in esclusiva il video di MondoNapoli che ritrae la presentazione di Antonio Conte.