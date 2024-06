Tuttosport – Napoli, piace Oosterwolde, ma il Fenerbahce spara alto. La situazione

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito di Jayden Oosterwolde, difensore del Fenerbahce. Secondo quanto riportato, il ventitreenne olandese è un profilo particolarmente gradito ad Antonio Conte in quanto si tratta di un calciatore particolarmente duttile. Infatti, può giocare sia da terzino sinistro che da difensore centrale. Inoltre, è dotato di una fisicità importante, tratto gradito al tecnico. Tuttavia, ci sarà da superare la resistenza del club turco, che non sembra intenzionata a lasciar andare l’ex Parma, se non per l’importante cifra di 30 milioni di euro.