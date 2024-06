Antonio Conte non vuole in rosa calciatori scontenti.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport: “Conte, però, non vuole che ci siano calciatori scontenti all’interno dello spogliatoio, ecco perché ha chiesto chiarezza anche sulla posizione di Kvaratskhelia: ha espresso il desiderio che il calciatore non arrivi in ritiro a fine luglio, dopo aver trascorso il periodo di vacanza post Europei, senza che sia stata chiarita prima la sua posizione”.