Tmw – Napoli, interesse per Leoni della Sampdoria. La strategia della società

Giovanni Leoni, difensore classe 2006 della Sampdoria, è uno degli obiettivi di mercato del Napoli, in particolare per quanto riguarda il futuro. Alto 1,93 per 79 kg, ha conquistato tutti durante la sua prima stagione in maglia blucerchiata. Le sue prestazioni, sono arrivate anche agli occhi della Serie A, e tra le varie squadre è particolarmente forte l’interesse del Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la strategia della società è quella di acquistarne il cartellino ma di non portarlo subito all’ombra del Vesuvio. Dunque, rimarrebbe per un’altra stagione a Marassi con la formula del prestito.