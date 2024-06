Mandarini: “De Laurentiis ha preso il miglior allenatore in circolazione. Di Lorenzo? Se ne parlerà nel post Europeo”

Fabio Mandarini, giornalista de Il Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti, si è parlato a proposito della presentazione di Antonio Conte da allenatore del Napoli, oltre che dell’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi.

“La presentazione di Conte è un bell’evento che arriva dopo un’annata brutta dal punto di vista sportivo e quest’evento archivia tutto ciò che è successo. Tutti, nel Napoli, terranno ben presente ciò che è successo e faranno sì che la scorsa stagione faccia da monito per non ripetere gli stessi errori. Da oggi si ricomincia con un’altra storia, De Laurentiis ha preso l’allenatore migliore in circolazione, tra quelli liberi. Il Napoli riparte alla grandissima. Incontro Giuffredi-De Laurentiis? S’è parlato poco di Di Lorenzo, s’è parlato più del rinnovo di Folorunsho e degli altri assistiti di Giuffredi. Nel giorno precedente si era parlato di Di Lorenzo e le parti hanno deciso di rinviare tutto nel post Europeo”.