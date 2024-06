Salvatore Malfitano, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Per Hermoso le richieste di ingaggio sono elevate. Per quanto riguarda Buongiorno, il Napoli dovrebbe fare un esborso economico importante e per questo si stanno facendo delle valutazioni. Delle alternative sono dei nomi come Bijol e Pavlovic. Conferenza stampa di Conte? La seguirò”.