L'”Amma faticà” di Conte diventa una maglia: prezzo e quando sarà acquistabile

È inutile dire come l’annuncio di Antonio Conte come allenatore del Napoli abbia elettrizzato l’ambiente partenopeo. A riprova di questa tesi, con la presentazione del tecnico, la società azzurra ha lanciato sul mercato una nuova maglia. Quest’ultima omaggia la frase diventata ormai slogan pronunciata da Conte “Amma faticà” e costerà 25 euro.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del Napoli: “Questa esclusiva T-Shirt è un omaggio al nuovo allenatore della SSC Napoli, Antonio Conte, e al suo motto “Amma Faticà”. Un manifesto che sintetizza la filosofia di impegno e dedizione del nuovo mister, e che richiama tifosi a sostegno della squadra”.

“Realizzata in morbido cotone di alta qualità, la T-Shirt presenta un design d’impatto: sul petto campeggia la scritta “Amma Faticà”, accompagnata dalla firma serigrafata di Antonio Conte, per ricordare a tutti l’importanza del duro lavoro e della perseveranza. Indossa con orgoglio la T-Shirt “Amma Faticà” e dimostra il tuo sostegno per il nuovo capitolo della storia azzurra. Regular Fit Composizione: 100% cotone. Le spedizioni partiranno dal giorno 01 luglio”.