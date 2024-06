La Ssc Napoli, attraverso il suo profilo Instagram, ha diffuso una breve storia con la quale pubblicizza il ritiro di Dimaro di quest’estate, che si terrà dall’11 al 21 luglio. In questa, è presente in particolare Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, la cui permanenza in azzurro è fortemente in discussione. Anzi, nella clip il messaggio principale che ne traspare è: “Di Lorenzo è pronto per il ritiro”. Che sia un indizio sul suo futuro?