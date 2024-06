FOTO – Così la nuova maglia del Napoli? Lo scatto che sta girando sui social

In queste ultime ore, sta circolando uno scatto sui social network su come potrebbe essere la maglietta del Napoli per la stagione 2024/25. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il calciatore nella foto che la indossa pare essere Mathias Olivera. Si tratterebbe di una maglia azzurra con dei bordi bianchi, mentre parrebbe confermato lo sponsor Msc. Inoltre, il logo apparirebbe stilizzato: una novità per quanto riguarda le divise partenopee. Naturalmente, si aspettano conferme ufficiali o più attendibili, ma questa indiscrezione ha già sbizzarrito la fantasia dei tifosi.