Chiellini: “Kvara e Di Lorenzo, con Conte resterete a Napoli”

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Conte e del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Le parole di Conte su Kvara e Di Lorenzo? Ho avuto un’esperienza abbastanza simile con Antonio, dopo i settimi posti consecutivi con la Juve incominciavano un po’ di rumors anche su di me, che potessi andare via. Lui è arrivato in ritiro, mi ha guardato e mi ha detto: ‘Sento un po’ di voci in giro che non mi piacciono, ti dico subito le cose come stanno: tu da qui non ti muovi!’. Sembrava di sentire le stesse parole a distanza di 10 anni. Il consiglio che mi sento di dare a Kvara e Di Lorenzo è di stare tranquilli e di pensare al Napoli , perché loro da Napoli non si muoveranno mai”.