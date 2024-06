Caiazza: “Dopo la presentazione qualcosa dovrà uscire”

Il giornalista de Il Roma, Salvatore Caiazza, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Dopo la dovuta presentazione si passerà ai fatti. I giornalisti raccontano ai tifosi certe cose, i tifosi vogliono sapere in che situazione vive Di Lorenzo, se va via Osimhen chi arriverà, qual è la posizione su Kvara. Qualcosa dovrà uscire da questa conferenza stampa. Io mi auguro che Conte faccia il Conte, quello abituato a dire le cose come stanno. È chiaro che qualcosa non la potrà dire, sicuramente Giovanni Manna starà lavorando sotto traccia ad alcune cose“.