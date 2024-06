Lecce, il DS Corvino: “Pongracic? Molti club su di lui. Per Ramadani non c’è una richiesta ufficiale dal Napoli”

Il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino è stato intervistato da Kiss Kiss Napoli durante il programma radiofonico Radio Goal.

Secondo alcune voci di mercato, il Napoli avrebbe messo gli occhi su due giocatori del Lecce, come Pongracic e Ramadani.

Il direttore sportivo leccese ha risposto così a riguardo: “Pongracic? Durante la stagione ha dimostrato di essere un difensore centrale anche se giovane, molto importante e lo ha dimostrato anche ieri sera. Se piace al Napoli? Molti club hanno pensato a lui, non so quanto lo voglia il Napoli ma, conoscendo Conte, Pongracic non gli è sfuggito“.

“Per quanto riguarda Ramadani posso dire solo che non c’è una richiesta ufficiale del Napoli ma, anche se ci fosse, non lo direi” conclude così Corvino.