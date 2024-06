L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano oltre Bijol, Buongiorno ed Hermoso, il Napoli starebbe seguendo altri due profili per la difesa. Si tratta di Strahinja Pavlovic, 23 anni di proprietà del Salisburgo. Con gli austriaci, e in precedenza con Partizan e Monaco, ha accumulato molta esperienza nelle coppe europee. Da quattro anni ormai è un pilastro della selezione serba. Ha un valore di circa 25 milioni. Completa la panoramica Maxence Lacroix. Francese di 24 anni del Wolfsburg dov’è titolare da quattro stagioni. È un difensore che fa della componente fisica il suo punto di forza. Domina nel gioco aereo e ricerca l’anticipo, spesso con successo. L’accordo con i tedeschi scadrà nel 2025 e questo permetterebbe di comprarlo sui 15 milioni. Di certo, un obiettivo preciso sarà individuato entro fine mese, per non ripetere movimenti di mercato tardivi, che è stata una delle cause del disastro di quest’anno.