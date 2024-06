Finalmente ci siamo, domani Antonio Conte verrà presentato ai tifosi e alla stampa. Come riporta il Corriere dello Sport, l’evento si terrà a Palazzo Reale dalle 15:15. Nonostante alcune regole imposte dall’etichetta del luogo, come ad esempio il numero massimo di invitati (400), sarà un evento internazionale con più di 100 giornalisti italiani e non. Ci saranno inviati di Espn e Cbs. Una presentazione in grande stile, per ridare subito entusiasmo alla piazza dopo l’ultima deludente annata.