L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui prossimi giorni napoletani per il nuovo mister azzurro Antonio Conte. Secondo il quotidiano Conte arriverà oggi a Napoli, direttamente dal Salento. In questo periodo ha provato a riposarsi prima di iniziare la preparazione estiva che finirà con il primo turno di Coppa Italia. Oggi sarà la giornata delle riunioni con De Laurentiis, Manna e il suo staff tra Castel Volturno e il Grand Hotel Parker’s. Domani invece alle 15.15, al Teatro di Corte di Palazzo Reale ci sarà la sua presentazione. Un vero e proprio evento internazionale con oltre cento giornalisti accreditati, tra cui gli inviati di Espn e Cbs. Il Napoli ha dovuto rispettare una serie di regole imposte dal luogo, a cominciare dal numero degli invitati, ma la conferenza potrà essere trasmessa in diretta da ogni emittente e si vedrà anche sul canale YouTube del Napoli.