L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su degli aspetti riguardanti Mathias Olivera. Secondo il quotidiano il debutto dell’Uruguay in Coppa America con Panama ha dato notizie per il Napoli, specie per le valutazioni tattiche di Antonio Conte. La prima è che Olivera, principalmente terzino sinistro ha giocato come centrale sinistro della linea a quattro del Loco Bielsa. La seconda, invece, è che Olivera ha chiesto il cambio nella ripresa per un problema muscolare. Però secondo i media uruguaiani al seguito della Celeste, il giocatore del Napoli avrebbe chiesto il cambio in forma precauzionale e dunque dovrebbe trattarsi di un affaticamento. Per il resto, considerando che il ct lo ha impiegato al centro si fa sempre più plausibile l’ipotesi di vederlo agire anche da braccetto sinistro nella difesa a tre oltre che da esterno.